زيلينسكي: مجبرون على مواصلة الحرب.. لا أحد يوافق على تسليم أرضه

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، إن بلاده مجبرة على مواصلة الحرب مع روسيا، لأنه «لا أحد يوافق على تسليم أرضه».

وتابع زيلينسكي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية المنعقدة في جدة اليوم، «لن نخضع أبدا للمطامع الروسية.. مجبرون على مواصلة القتال ولا أحد يوافق على تسليم أرضه».

وأضاف «نعمل على إنهاء الحصار البحري المفروض من روسيا على موانئنا»، مؤكدا «ما يحدث في بلادنا حرب وليس مجرد نزاع»، موضحا «لم نختر الحرب ولم ننخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى».

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زيلينسكي يطالب الزعماء العرب بموقف موحد إزاء روسيا

واتهم زيلينسكي زعماء عرب بـ«غض الطرف» عن تصرفات روسيا في بلده، مطالبا بموقف موحد «لإنقاذ الناس» من السجون الروسية.

وقال «للأسف، هناك البعض في العالم، وبينكم هنا، يغضون الطرف عن (...) السجون والضم غير القانوني» للأراضي الاوكرانية، مضيفا «أنا متأكد من أننا يمكن أن نتّحد جميعا في إنقاذ الناس من أقفاص السجون الروسية».

واختتم زيلينسكي كلمته بتثمين الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى بين الطرفين.