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انطلاق أعمال القمة العربية في جدة بحضور زيلينسكي وبشار الأسد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 01:59 مساء
انطلاق أعمال القمة العربية في جدة بحضور زيلينسكي وبشار الأسد
انطلاق القمة العربية في جدة.. 19 مايو 2023. (الإنترنت)
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انطلقت أعمال القمة العربية في جدة السعودية، والتي افتتحها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بكلمة في حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس السوري بشار الأسد، بعد عودة بلاده لأحضان جامعة الدول العربية.

وقال بن سلمان خلال كلمته، إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، والتي لم تتوان أو تتأخر، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية، بحدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعبر بن سلمان، عن أمله في أن تشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية نهاية لأزمتها، قائلا «يسرنا اليوم حضور الرئيس بشار الأسد لهذه القمة، وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية، في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا، وعودة الأمور إلى طبيعتها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، بما يحقق الخير لشعبها، وبما يدعم تطلعنا جميعاً نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا».

وحول الأزمة السودانية، قال بن سلمان، «نامل أن تكون لغة الحوار هي الأساس، للحفاظ على وحدة السودان، وأمن شعبه ومقدراته، وفي هذا الصدد؛ فإن المملكة العربية السعودية ترحب بتوقيع طرفي النزاع على إعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني، ونأمل التركيز خلال هذه المحادثات على وقف فعّال لإطلاق النار».

انطلاق القمة العربية في جدة.. 19 مايو 2023. (الإنترنت)
انطلاق القمة العربية في جدة.. 19 مايو 2023. (الإنترنت)
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