  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس الأوكراني يتهم زعماء عرب بـ«غض الطرف» عن تصرفات روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 02:52 مساء
الرئيس الأوكراني يتهم زعماء عرب بـ«غض الطرف» عن تصرفات روسيا
الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، خلال كلمته بالقمة العربية. (الإنترنت)
alwasat radio

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في خطاب ألقاه أمام قادة دول عربية، خلال قمة في جدة الجمعة، زعماء عرب بـ«غض الطرف» عن تصرفات روسيا في بلده، مطالبا بموقف موحد «لإنقاذ الناس» من السجون الروسية.

وقال زيلينكسي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية «للأسف، هناك البعض في العالم، وبينكم هنا، يغضون الطرف عن (...) السجون والضم غير القانوني» للأراضي الاوكرانية، مضيفا «أنا متأكد من أننا يمكن أن نتّحد جميعا في إنقاذ الناس من أقفاص السجون الروسية»، وفق وكالة «فرانس برس».

- بث مباشر .. انطلاق أعمال القمة العربية في جدة

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ظهر الجمعة إلى السعودية لحضور القمة العربية، في أول زيارة يقوم بها للمنطقة منذ بدء الغزو الروسي لبلاده.

زيلينسكي: دور ريادي للسعودية
وكتب زيلينسكي في حسابه على تلغرام، «سأتحدث خلال قمة الجامعة العربية. سألتقي ولي العهد (السعودي) محمد بن سلمان وسأعقد اجتماعات ثنائية أخرى». وتحدث في تغريدة عبر منصة «تويتر» عن دور ريادي للسعودية فيما يتعلق بـ«السجناء السياسيين في القرم والأراضي المحتلة موقتا، وعودة شعبنا، وصيغة السلام والتعاون في مجال الطاقة».

وانطلقت اليوم فعاليات القمة العربية، بمشاركة سورية، وهو الملف الأبرز، بالتوازي مع الاتفاق السعودي - الإيراني وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة، إلى جانب الملفات الاقتصادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم

إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم
قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة

تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف

بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير

في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة

سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة
مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود

مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»

شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»
الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة

الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المحكمة الدستورية تؤكد حل البرلمان في الإكوادور
المحكمة الدستورية تؤكد حل البرلمان في الإكوادور
مجموعة السبع تقر عقوبات جديدة على روسيا للحد من تمويل حربها على أوكرانيا
مجموعة السبع تقر عقوبات جديدة على روسيا للحد من تمويل حربها على ...
روسيا: وزير الدفاع زار منطقة زابوريجيا في أوكرانيا
روسيا: وزير الدفاع زار منطقة زابوريجيا في أوكرانيا
طائرة ركاب روسية تحط في تبليسي للمرة الأولى منذ 2019
طائرة ركاب روسية تحط في تبليسي للمرة الأولى منذ 2019
الأمم المتحدة: 800 ألف شخص تضرروا من الإعصار موكا في بورما
الأمم المتحدة: 800 ألف شخص تضرروا من الإعصار موكا في بورما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
المزيد
مقتل 5 متطوعين من بيلاروس يقاتلون بجانب كييف في باخموت
مقتل 5 متطوعين من بيلاروس يقاتلون بجانب كييف في باخموت...
الرئيس الأوكراني يتهم زعماء عرب بـ«غض الطرف» عن تصرفات روسيا
الرئيس الأوكراني يتهم زعماء عرب بـ«غض الطرف» عن تصرفات روسيا...
زيلينسكي: مجبرون على مواصلة الحرب.. لا أحد يوافق على تسليم أرضه
زيلينسكي: مجبرون على مواصلة الحرب.. لا أحد يوافق على تسليم ......
الأمم المتحدة: 800 ألف شخص تضرروا من الإعصار موكا في بورما
الأمم المتحدة: 800 ألف شخص تضرروا من الإعصار موكا في بورما...
طائرة ركاب روسية تحط في تبليسي للمرة الأولى منذ 2019
طائرة ركاب روسية تحط في تبليسي للمرة الأولى منذ 2019...
المزيد