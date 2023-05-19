الرئيس الأوكراني يتهم زعماء عرب بـ«غض الطرف» عن تصرفات روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في خطاب ألقاه أمام قادة دول عربية، خلال قمة في جدة الجمعة، زعماء عرب بـ«غض الطرف» عن تصرفات روسيا في بلده، مطالبا بموقف موحد «لإنقاذ الناس» من السجون الروسية.

وقال زيلينكسي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية «للأسف، هناك البعض في العالم، وبينكم هنا، يغضون الطرف عن (...) السجون والضم غير القانوني» للأراضي الاوكرانية، مضيفا «أنا متأكد من أننا يمكن أن نتّحد جميعا في إنقاذ الناس من أقفاص السجون الروسية»، وفق وكالة «فرانس برس».

- بث مباشر .. انطلاق أعمال القمة العربية في جدة

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ظهر الجمعة إلى السعودية لحضور القمة العربية، في أول زيارة يقوم بها للمنطقة منذ بدء الغزو الروسي لبلاده.

زيلينسكي: دور ريادي للسعودية

وكتب زيلينسكي في حسابه على تلغرام، «سأتحدث خلال قمة الجامعة العربية. سألتقي ولي العهد (السعودي) محمد بن سلمان وسأعقد اجتماعات ثنائية أخرى». وتحدث في تغريدة عبر منصة «تويتر» عن دور ريادي للسعودية فيما يتعلق بـ«السجناء السياسيين في القرم والأراضي المحتلة موقتا، وعودة شعبنا، وصيغة السلام والتعاون في مجال الطاقة».

وانطلقت اليوم فعاليات القمة العربية، بمشاركة سورية، وهو الملف الأبرز، بالتوازي مع الاتفاق السعودي - الإيراني وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة، إلى جانب الملفات الاقتصادية.