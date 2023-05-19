  • Alwasat News
Atwasat

لجنة المناصب السيادية بـ«الدولة» تعترض على قرار «النواب» تكليف رئيس جديد لهيئة مكافحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 11:39 صباحا
لجنة المناصب السيادية بـ«الدولة» تعترض على قرار «النواب» تكليف رئيس جديد لهيئة مكافحة الفساد
عقيلة يلتقي في القبة اجديد معتوق بعد تكليفه برئاسة هيئة مكافحة الفساد، 18 مايو 2023. (مجلس النواب)
alwasat radio

اعترضت لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة على قرار مجلس النواب الأخير بشأن تكليف رئيس جديد لهيئة مكافحة الفساد، واعتبرته جاء بـ«آلية مخالفة» للمادة رقم «15» من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية، كما أنه «يخالف» ما جرى الاتفاق عليه في مدينة بوزنيقة.

وأصدر مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، قرارا حمل الرقم «10 لسنة 2023»، يقضي بتكليف اجديد معتوق اجديد، برئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وبعد أن اعترضت لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، على قرار التكليف، نبهت إلى أن «الشخص الذي جرى تكليفه لم يكن ضمن الأسماء المحالة» إلى اللجنة المشكلة من المجلس، مؤكدة أن «مجلس الدولة لن يتعامل مع هذا القرار».

وحض البيان مجلس النواب على «تحكيم لغة الحوار والتفاهم والاتفاق للخروج من هذا الانسداد»، وناشدت رئاسة مجلسي الدولة والنواب المضي قدما لإنهاء ملف المناصب السيادية وإتمامه حسب الاتفاق السياسي واتفاق «بوزنيقة». 

- مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية (أسماء)
- «الدولة» يصادق على آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية.. ويبدأ نشر عروض المرشحين
- رئاسة مجلس الدولة تستعرض التقرير النهائي عن المترشحين للمناصب السيادية
بين «النواب» و«مجلس الدولة».. هل حُسمت معركة المناصب السيادية؟

اجديد معتوق يؤدي اليمين القانونية.. ويلتقي عقيلة
والأربعاء، قال مجلس النواب في بيان إن «رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اجديد معتوق اجديد» أدى اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس المجلس، عبدالهادي الصغير، وعدد من الأعضاء في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي عقب تكليفه برئاسة الهيئة بعد التصويت عليه في جلسة المجلس العامة، الثلاثاء.

والخميس، التقي رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، اجديد معتوق اجديد. وقال بيان مقتضب صادر عن مجلس النواب إن اللقاء تناول «عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها المهم في مكافحة الفساد، لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد».

مجلس الدولة يصوت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية
وفي فبراير، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، نتائج تصويت أعضاء المجلس على المرشحين لتولي المناصب السيادية، والتي أسفرت عن إجازة 28 مرشحًا لكل من رئاسة ديوان المحاسبة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وحسب النتائج، فقد أجاز المجلس الأعلى للدولة سبعة مرشحين لمنصب وكيل هيئة مكافحة الفساد وهم: رياض عبدالهادي وميلاد عمران وجازية المسماري ومحمود أبوسلوم وناجي بورقيقة وأيمن القماطي وإدريس طيب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
قناة «الوسط» «WTV|» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

قناة «الوسط» «WTV|» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة

تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف

بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير

في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة

سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة
مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود

مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»

شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»
الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة

الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
باتيلي: الظروف مواتية لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري

باتيلي: الظروف مواتية لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري
صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو

صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا «الجمعة 19 مايو 2023»
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا «الجمعة 19 مايو 2023»
خلال يونيو.. منتدى ليبي - تونسي لإعادة الإعمار في بنغازي ومعرض مشترك للاستثمار بطرابلس
خلال يونيو.. منتدى ليبي - تونسي لإعادة الإعمار في بنغازي ومعرض ...
الحويج يبحث استئناف عمل الشركات التركية في ليبيا
الحويج يبحث استئناف عمل الشركات التركية في ليبيا
«الكهرباء»: تشغيل الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي
«الكهرباء»: تشغيل الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي
تحذير من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى سرت
تحذير من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
وزير الدفاع الإيطالي: استقرار ليبيا أمر ضروري
وزير الدفاع الإيطالي: استقرار ليبيا أمر ضروري...
ضبط مطلوب على ذمة جريمة قتل في طرابلس
ضبط مطلوب على ذمة جريمة قتل في طرابلس...
لجنة المناصب السيادية بـ«الدولة» تعترض على قرار «النواب» تكليف رئيس جديد لهيئة مكافحة الفساد
لجنة المناصب السيادية بـ«الدولة» تعترض على قرار «النواب» ......
تحذير من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى سرت
تحذير من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى سرت...
«الكهرباء»: تشغيل الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي
«الكهرباء»: تشغيل الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي...
المزيد