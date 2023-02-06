مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، نتائج تصويت أعضاء المجلس على المرشحين لتولي المناصب السيادية، والتي أسفرت عن إجازة 28 مرشحًا لكل من رئاسة ديوان المحاسبة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

المرشحون لرئاسة ديوان المحاسبة

وأجاز مجلس الدولة أسماء 7 مترشحين لمنصب رئيس ديوان المحاسبة وهم: محمد تكالة وعادل كرموس ورضا قرقاب وعلي النقاصة وامحمد الزكار وحمزة حمير وأحمد ضو.

المرشحون لمنصب وكيل هيئة مكافحة الفساد

كما أجاز المجلس أسماء 7 مترشحين لمنصب وكيل هيئة مكافحة الفساد هم: رياض عبدالهادي وميلاد عمران وجازية المسماري ومحمود أبوسلوم وناجي بورقيقة وأيمن القماطي وإدريس طيب

المرشحون لمناصب نائب محافظ المصرف المركزي

وكذلك صوّت المجلس على إجازة 7 مترشحين لمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي هم سليمان العزابي وعبدالمجيد الماقوري ومحمد بن يوسف ومختار الطويل وسعد القمودي وميلاد الساحلي وساسي السائح.

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المرشحون لرئاسة مفوضية الانتخابات

وصوت المجلس أيضًا على إجازة 7 مترشحين لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات هم: صلاح الدين الكميشي ويحيى الجديد والعارف الخوجة وناجي السيد والعارف التير وفرج الصويعي ومحمد درباق.

وتأتي هذه الخطوة من جانب مجلس الدولة ضمن ملف شاغلي المناصب السيادية تمهيدا لإرسال تلك الأسماء إلى مجلس النواب لاختيار واعتماد أحدها.