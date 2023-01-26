«مجلس الدولة» يعلن الانتهاء من فرز قوائم المرشحين للمناصب السيادية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، عن الانتهاء من فرز ملفات المترشحين لتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية المنوط بها المجلس.

ونشر المكتب الإعلامي للمجلس، عبر صفحته على «فيسبوك»، قوائم بأسماء المرشحين لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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الأحد المقبل.. الموعد النهائي لتسليم السيرة المهنية ورؤية التطوير

وطالب المجلس المرشحين بتسليم تسجيل مرئي بجودة جيدة يتضمن التعريف الشخصي والسيرة المهنية، ورؤيتهم في تطوير المؤسسة للمنصب المستهدف وبرنامج عمله، لمدة (5 إلى 10) دقائق، وفي موعد أقصاه الأحد المقبل بمقر ديوان المجلس الأعلى للدولة أو عن طريق البريد الخاص بلجنة قبول وفرز أسماء المرشحين.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أنه سيقوم باستبعاد أيِّ مرشح لم يقدِّم التسجيل المطلوب، باستثناء من سبق له تقديم تسجيل مرئي للمجلس.

165 مرشحًا للمناصب السيادية الخمسة المنوطة بالمجلس الأعلى للدولة

وتضمنت القوائم 19 مرشحًا لمنصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، و20 مرشحًا لمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و83 مرشحًا لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية، و17 مرشحًا لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، و26 مرشحًا لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، بإجمالي 165 مرشحًا للمناصب السيادية الخمسة المنوطة بالمجلس الأعلى للدولة.

وتعيين المناصب السيادية أحد الملفات الرئيسية التي يجري التفاوض بشأنها بين مجلسي الدولة والنواب اللذين تقاربت مواقفهما السياسية منذ أكثر من عام؛ إلا أن ذلك لم يسفر عن أي تقدم سياسي رغم اللقاءات المتكررة التي جرت داخل وخارج ليبيا.

قائمة المرشحين لمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي (المجلس الأعلى للدولة)

قائمة المرشحين لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية (المجلس الأعلى للدولة)

قائمة المرشحين لمنصب رئيس ديوان المحاسبة (المجلس الأعلى للدولة)

قائمة المرشحين لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات (المجلس الأعلى للدولة)

قائمة المرشحين لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (المجلس الأعلى للدولة)