رئاسة مجلس الدولة تستعرض التقرير النهائي عن المترشحين للمناصب السيادية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة التقرير النهائي للجنة اختيار المناصب السيادية التابعة للمجلس عن المترشحين للمناصب السيادية المناط بالمجلس تسمية شاغليها، وذلك لعرضه على المجلس بالجلسة المقبلة بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، رئيس المجلس خالد المشري ونائبه الأول ناجي مختار ونائبه الثاني عمر بوشاح، وأعضاء لجنة اختيار المناصب السيادية التابعة للمجلس.

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وتعيين المناصب السيادية أحد الملفات الرئيسية التي يجري التفاوض بشأنها بين مجلسي الدولة والنواب اللذين تقاربت مواقفهما السياسية منذ أكثر من عام؛ إلا أن ذلك لم يسفر عن أي تقدم سياسي رغم اللقاءات المتكررة التي جرت داخل وخارج ليبيا.

وقبل أيام، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن مجلسه أرسل سبعة ملفات للمترشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة لكنه لم يرد إلى هذه اللحظة، حاثًا المجلس على التعاون.