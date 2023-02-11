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بين «النواب» و«مجلس الدولة».. هل حُسمت معركة المناصب السيادية؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 09:08 صباحا
بين «النواب» و«مجلس الدولة».. هل حُسمت معركة المناصب السيادية؟
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب. (أرشيفية: الإنترنت)
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هل جرى حسم معركة المناصب السيادية؟ تساؤل يبدو منطقيا لكل متتبعي الشأن الليبي، بعد أن جرى توافق نسبي بين مجلسي النواب والدولة حول هذه المناصب، ليقوم مجلس الدولة بترشيح عدد من الأسماء على كل منصب وعرضها على مجلس النواب الذي يختار الأسماء النهائية ليصدر قرارات بالتعيين.
والإثنين، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، نتائج تصويت أعضاء المجلس على المرشحين لتولي المناصب السيادية، والتي أسفرت عن إجازة 28 مرشحا لكل من رئاسة ديوان المحاسبة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

المرشحون لرئاسة ديوان المحاسبة
مجلس الدولة أجاز أسماء 7 مترشحين لمنصب رئيس ديوان المحاسبة وهم: محمد تكالة، وعادل كرموس، ورضا قرقاب، وعلي النقاصة، وامحمد الزكار، وحمزة حمير، وأحمد ضو.

المرشحون لمنصب وكيل هيئة مكافحة الفساد
أيضاً أجاز المجلس أسماء 7 مترشحين لمنصب وكيل هيئة مكافحة الفساد وهم: رياض عبدالهادي، وميلاد عمران، وجازية المسماري، ومحمود أبوسلوم، وناجي بورقيقة، وأيمن القماطي، وإدريس طيب.

المرشحون لمناصب نائب محافظ  المركزي
وكذلك صوت المجلس على إجازة 7 مترشحين لمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وهم: سليمان العزابي وعبدالمجيد الماقوري ومحمد بن يوسف ومختار الطويل وسعد القمودي وميلاد الساحلي وساسي السائح.

المرشحون لرئاسة مفوضية الانتخابات
المجلس الأعلى للدولة صوت أيضا على إجازة 7 مترشحين لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات وهم: صلاح الدين الكميشي، ويحيى الجديد، والعارف الخوجة، وناجي السيد، والعارف التير، وفرج الصويعي، ومحمد درباق.
هذه الخطوة من جانب مجلس الدولة تأتي ضمن ملف شاغلي المناصب السيادية، تمهيدا لإرسال تلك الأسماء إلى مجلس النواب لاختيار واعتماد مترشح واحد لكل منصب.

فرز قوائم المرشحين للمناصب السيادية
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة أعلن في 26 يناير الماضي الانتهاء من فرز ملفات المرشحين لتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية المنوط بها المجلس.
ونشر المكتب الإعلامي للمجلس، عبر صفحته على «فيسبوك»، قوائم بأسماء المرشحين لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
كان المجلس قد طالب المترشحين بتسليم تسجيل مرئي بجودة جيدة يتضمن التعريف الشخصي والسيرة المهنية، ورؤيتهم في تطوير المؤسسة للمنصب المستهدف وبرنامج عمله، لمدة 5 إلى 10 دقائق، وفي موعد أقصاه الأحد المقبل بمقر ديوان المجلس الأعلى للدولة أو عن طريق البريد الخاص بلجنة قبول وفرز أسماء المرشحين.
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أنه سيقوم باستبعاد أي مرشح لم يقدم التسجيل المطلوب، باستثناء من سبق له تقديم تسجيل مرئي للمجلس.

165 مرشحا للمناصب السيادية الخمسة
القوائم تضمنت 19 مرشحا لمنصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، و20 مرشحا لمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و83 مرشحا لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية، و17 مرشحاً لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، و26 مرشحا لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، بإجمالي 165 مرشحا للمناصب السيادية الخمسة المنوطة بالمجلس الأعلى للدولة.

وفي 24 يناير الماضي استعرض مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة التقرير النهائي للجنة اختيار المناصب السيادية التابعة للمجلس عن المترشحين للمناصب السيادية المناط بالمجلس تسمية شاغليها، وذلك لعرضه على المجلس.
وشارك في الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، رئيس المجلس خالد المشري، ونائبه الأول ناجي مختار، ونائبه الثاني عمر بوشاح، وأعضاء لجنة اختيار المناصب السيادية التابعة للمجلس.

وتعيين المناصب السيادية أحد الملفات الرئيسية التي يجرى التفاوض بشأنها بين مجلسي الدولة والنواب اللذين تقاربت مواقفهما السياسية منذ أكثر من عام؛ إلا أن ذلك لم يسفر عن أي تقدم سياسي رغم اللقاءات المتكررة التي جرت داخل وخارج ليبيا.

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