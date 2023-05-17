حكومة الوحدة توافق على تشكيل مجلس إدارة للمنطقة الحرة رأس جدير

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، أن موافقة مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة للمنطقة الحرة رأس جدير لما لها من أهمية وما تمثله من بُعد استراتيجي مهم يساهم في تنشيط حركة تجارة العبور بين ليبيا وتونس، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين

وأوضح حمودة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، لإعلان مُخرجات الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم في العاصمة طرابلس، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي الحكومة الرامية لايجاد سياسات اقتصادية تسهم في تحسين التنمية المكانية وتفعيل المناطق الحدودية والتي من بينها منطقة رأس جدير.

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كما أكد حمودة موافقة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية على إعادة تشكيل اللجنة الفنية المكلّفة بدراسة وتقييم كميات النفط والغاز الصخري، ومنح الإذن لجهاز تطوير مدينة طرابلس لإعادة تدوير أرصدة مالية مرحلة عن سنوات سابقة، وزيادة رأس مال الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.