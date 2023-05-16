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وفد من مجلس النواب يشارك في القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 07:18 مساء
وفد من مجلس النواب يشارك في القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة
جانب من فعاليات القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية، الثلاثاء 16 مايو 2023 (مجلس النواب)
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شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء الدائمون في البرلمان الأفريقي، يوسف الفاخري، وسالم قنان، وصالح قلمة، في أعمال القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية.

وتعقد القمة على هامش الجلسة العادية الثانية من الدورة التشريعية السادسة بمقر البرلمان الأفريقي في ميدراند بجنوب أفريقيا تحت عنوان «الانتقال العادل والسلس وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا استجابة لتطلعات التنمية الأفريقية والواقع الاقتصادي»، بحسب بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على «فيسبوك».

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حضر الفعالية السفير الليبي وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بجنوب أفريقيا ومندوبون عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة تهدف إلى تحديد جدول أعمال أفريقي مشترك في عملية التقييم العالمي، والتحضير لاجتماع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ لمؤتمر الأطراف.

كما تهدف القمة إلى زيادة التكيف والعمل المناخي بقيادة محلية وبناء القدرات وزيادة الوعي وتبادل وجهات النظر والتنسيق بين البرلمانيين في تنفيذ السياسات المحددة، بالإضافة إلى توفير الدعم البرلماني والتدقيق في إجراءات وسياسات تغير المناخ.

جانب من فعاليات القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية، الثلاثاء 16 مايو 2023 (مجلس النواب)
جانب من فعاليات القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية، الثلاثاء 16 مايو 2023 (مجلس النواب)
جانب من فعاليات القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية، الثلاثاء 16 مايو 2023 (مجلس النواب)
جانب من فعاليات القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية، الثلاثاء 16 مايو 2023 (مجلس النواب)
جانب من فعاليات القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية، الثلاثاء 16 مايو 2023 (مجلس النواب)
جانب من فعاليات القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية، الثلاثاء 16 مايو 2023 (مجلس النواب)
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