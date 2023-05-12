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حفتر يزور المرج لمتابعة مستجدات صيانة المسجد الكبير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 08:00 مساء
حفتر يزور المرج لمتابعة مستجدات صيانة المسجد الكبير
زيارة حفتر إلى المسجد الكبير في المرج، الجمعة 12 مايو 2023. (القيادة العامة)
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أجرى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، زيارة إلى مدينة المرج لمتابعة أعمال الصيانة بمسجد أبوبكر الصديق، أكبر مساجد المدينة الواقعة شرق مدينة بنغازي.

ورافق حفتر خلال الزيارة التي جرت عصر اليوم كل من نجله الصديق، حيث كان في استقباله عدد من المهندسين المشرفين على أعمال الصيانة التي تُجرى للمسجد.

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وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة إن زيارة حفتر للمرج جاءت «للاطلاع على مستجدات الصيانة بمسجد المرج الكبير - أبي بكر الصديق، والذي تجرى أعمال ترميمه تحت إشراف القيادة العامة».

ويعد مسجد أبوبكر الصديق أكبر مساجد مدينة المرج وليبيا عامة وأهم معالم المدينة وأكثرها شهرة ويستوعب أكثر من ثلاثة آلاف مصلٍ، ويعود بناؤه إلى العام 1967.

زيارة حفتر إلى المسجد الكبير في المرج، الجمعة 12 مايو 2023. (القيادة العامة)
زيارة حفتر إلى المسجد الكبير في المرج، الجمعة 12 مايو 2023. (القيادة العامة)
زيارة حفتر إلى المسجد الكبير في المرج، الجمعة 12 مايو 2023. (القيادة العامة)
زيارة حفتر إلى المسجد الكبير في المرج، الجمعة 12 مايو 2023. (القيادة العامة)
زيارة حفتر إلى المسجد الكبير في المرج، الجمعة 12 مايو 2023. (القيادة العامة)
زيارة حفتر إلى المسجد الكبير في المرج، الجمعة 12 مايو 2023. (القيادة العامة)
زيارة حفتر إلى المسجد الكبير في المرج، الجمعة 12 مايو 2023. (القيادة العامة)
زيارة حفتر إلى المسجد الكبير في المرج، الجمعة 12 مايو 2023. (القيادة العامة)
موكب حفتر لدى وصوله إلى المسجد الكبير في المرج، الجمعة 12 مايو 2023. (القيادة العامة)
موكب حفتر لدى وصوله إلى المسجد الكبير في المرج، الجمعة 12 مايو 2023. (القيادة العامة)
مسجد أبوبكر الصديق المعروف بالمسجد الكبير في مدينة المرج شرق ليبيا. (القيادة العامة)
مسجد أبوبكر الصديق المعروف بالمسجد الكبير في مدينة المرج شرق ليبيا. (القيادة العامة)
زيارة حفتر إلى المسجد الكبير في المرج، الجمعة 12 مايو 2023. (القيادة العامة)
زيارة حفتر إلى المسجد الكبير في المرج، الجمعة 12 مايو 2023. (القيادة العامة)
مسجد أبوبكر الصديق المعروف بالمسجد الكبير في مدينة المرج شرق ليبيا. (القيادة العامة)
مسجد أبوبكر الصديق المعروف بالمسجد الكبير في مدينة المرج شرق ليبيا. (القيادة العامة)
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