حفتر يلتقي عدداً من القيادات العسكرية والضباط بمقر القيادة العامة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

التقى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، عدداً من القيادات العسكرية والضباط بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة بمدينة بنغازي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» إن المشير خليفة حفتر هنأ خلال اللقاء القيادات العسكرية والضباط بعيد الفطر المبارك.

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وكان في مقدمة الحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناطوري، ورئيس وفد القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الفريق امراجع لعمامي، وآمر القوات الجوية الفريق محمد منفور، وآمر اللواء 73 مشاة اللواء صالح القطعاني، والناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، ورئيس هيئة القضاء والسيطرة اللواء عون الفرجاني، والفريق مفتاح شقلوف، والفريق نورالدين الهمالي، والفريق صقر الجروشي.

حفتر يؤدي التحية خلال لقاء عدد من القيادات العسكرية والضباط، الإثنين 24 أبريل 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع عدد من القيادات العسكرية والضباط، الإثنين 24 أبريل 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع عدد من القيادات العسكرية والضباط، الإثنين 24 أبريل 2023. (القيادة العامة)

حفتر يؤدي التحية خلال لقاء عدد من القيادات العسكرية والضباط، الإثنين 24 أبريل 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع عدد من القيادات العسكرية والضباط، الإثنين 24 أبريل 2023. (القيادة العامة)