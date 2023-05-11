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منشور للحويج بإلزام شركات التموين والتنظيف باستخدام المنتجات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 11:47 مساء
منشور للحويج بإلزام شركات التموين والتنظيف باستخدام المنتجات الليبية
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الخميس، قرارًا بإلزام رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين بالجهات التابعة، عند التعاقد مع الشركات الوطنية التي تقدم الخدمات التموينية والتنظيف باستخدام المنتجات والسلع الليبية المصنعة محليًا، مع مراعاة معيار الجودة والسعر.

واستند منشور الوزير، رقم 5 لسنة 2023، إلى التشريعات القانونية التي تكفل حرية المنافسة، وحرصًا من وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية المنتجات والسلع الوطنية.

- الحويج يؤكد على ضرورة توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية

وفي 27 فبراير الماضي، أكد محمد الحويج، خلال لقائه رئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن محمد عبدالسلام أبوكتيف، على ضرورة العمل على توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية ورفع من جودة المنتج المحلي.

الأمر نفسه أعاد تأكيده، أول أمس الثلاثاء، وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أحمد أبوهيسة، الذي شدد على ضرورة توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية والرفع من جودة المنتج المحلي.

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