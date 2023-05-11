ليبيا تشارك في اجتماع مبادرة الصحراء الواحدة لتعزيز أمن الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت ليبيا في اجتماع لجنة مبادرة الصحراء الواحدة، التي تضم دول كل من «بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر» وذلك لتعزيز التعاون الأمني على حدود تلك الدول.

وعقد اللقاء صباح اليوم الخميس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي الحدودية في ليبيا «يوبام» والخلية الاستشارية التنسيقية الإقليمية لمنطقة الساحل، حسب بيان البعثة الأوروبية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

بحث التعاون الحدودي

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين سلطات الحدود في المنطقة، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الدوليين.

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وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أنه من المقرر وضع خارطة طريق تأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات في إدارة الحدود والتصدي للجرائم العابرة للحدود مع تعزيز التجارة والتنمية.