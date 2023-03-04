  • Alwasat News
Atwasat

كيف انتعش تهريب «الأسلحة الحديثة» من ليبيا إلى دول الساحل؟

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 04 مارس 2023, 09:18 صباحا
كيف انتعش تهريب «الأسلحة الحديثة» من ليبيا إلى دول الساحل؟
تقرير أممي يكشف كيف أصبحت ليبيا مصدرا لإمداد مناطق الساحل الأفريقي المجاورة بالأسلحة المصنعة حديثا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

 كيف أصبحت ليبيا مصدرا لإمداد مناطق الساحل الأفريقي المجاورة بالأسلحة المصنعة حديثا؟ هذا ما كشفه أحدث تقرير أصدره المكتب الأممي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في فبراير الماضي.. وعلى ما يبدو فإنه هناك نمط جديد من سلاح «أي كيه» أو اختصارا لـ(أفتومات كالاشنيكوفا) حديث الإنتاج مصدره ليبيا، وهي بنادق متوفرة في السوق السوداء في بلدات غاو وتمبكتو وميناكا الواقعة في شمال مالي. وفق التقرير الأممي.

للاطلاع على العدد 380 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

التقرير قال «إنه في شمال مالي، تراوحت أسعار الأسلحة بالسوق السوداء من طراز أي كيه بين 750 دولارا و1300 دولار في العام 2021، اعتمادًا على الطراز والحالة، مع بيع الخراطيش بحوالي 0.70 دولار لكل منها. وفي النيجر، كانت الأسعار مماثلة وبحسب ما ورد تراوح ثمن الأسلحة النارية من 1200 دولار إلى 1400 دولار».

ويقول تقرير المكتب الأممي «إنه منذ العام 2019 عادت ليبيا مرة أخرى مصدرَ إمدادٍ، وربما جرى تسريب الأسلحة من خلال القوات المسلحة الوطنية – سواء بطريق الاستيلاء عليها خلال المعارك، أوعن طريق السرقة أو الشراء من العناصر الفاسدة في الجيش وهو المصدر الأساسي للأسلحة النارية في دول الساحل اليوم».

انتعاش النشاط الإرهابي
التقرير يربط بين حدوث التمرد ثم الانقلاب في مالي واستفادة الجماعات المتطرفة من الفوضى التي أعقبت ذلك، وانتعاش النشاط الإرهابي وتعزيز تنظيمي القاعدة وداعش قواعدهما في شمال مالي، واشتعال الصراع في بوركينا فاسو والنيجر على وجه الخصوص في المنطقة العابرة للحدود، وبين انتعاش بيع الأسلحة.

واعتبر التقرير أن حوض بحيرة تشاد المركزي ومنطقة الساحل الأوسط لايزالان المسرحين الرئيسيين للصراعات الحالية في غرب ووسط أفريقيا. ووفق معلومات التقرير فقد جرى ضبط أسلحة نارية ومواد أخرى من ليبيا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات بعد التدفق الأول العام 2011، ولكن تقلص دور ليبيا كدولة مصدر للسلاح بعد 2014 إلى غاية 2019، وكان هذا نتيجة لثلاثة عوامل وهي تجدد الصراع في ليبيا وتعزيز الرقابة على واردات الأسلحة إلى ليبيا والرقابة الأمنية.

وبحلول العام 2017 غادرت قوافل منظمة للأسلحة النارية ليبيا إلى مالي. لكن منذ العام 2019 عادت ليبيا مرة أخرى مصدر إمداد وهذه المرة بأسلحة مُصنّعة حديثة. وبحسب مسؤول منتخب في مالي حديثًا أنتجت بنادق هجومية من طراز «أي كيه»، مصدرها ليبيا متوفرة في السوق السوداء ببلاده.

- «خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا 
- باتيلي: استعداد أممي لدعم ليبيا في إدارة الأسلحة والذخائر

أيضا يوضّح التقييم الأخير الذي أجراه فريق خبراء الأمم المتحدة لرصد تنفيذ الجزاءات في ليبيا أن معظم الأراضي الليبية لا تزال تسيطر عليها الجماعات المسلحة أو الميليشيات، وأن حظر الأسلحة المفروضة على البلد «غير فعال» ، حيث تستمر بعض الدول الأعضاء في انتهاك تصدير الأسلحة.

ومثلما تتنوع مصادر الأسلحة النارية، كذلك تتنوع الطريقة المستخدمة لتوجيهها. فعلى سبيل المثال تتمركز عناصر من جماعة المتمردين التشادية، جبهة الوفاق من أجل التغيير «فاكت» في ليبيا، وقد يكون بإمكانها الوصول إلى أسلحة نارية جديدة من خلال الحلفاء هناك، وحسب فريق خبراء الأمم المتحدة أبلغت ليبيا عن «مكافحة الاتجار» بها عبر حدود البلاد مع تشاد والنيجر.

ويواصل التقرير «كما تعرف العديد من المناطق بأنها محاور للأسلحة والاتجار بالبشر وهي ببساطة مناطق ذات تواجد منخفض للدولة على طول الحدود أو طرق النقل حيث تتعدد الأنشطة الإجرامية بها. وعلى سبيل المثال، حقل الذهب غوري بوغودي الضخم الذي يمتد عبر الحدود بين تشاد وليبيا يعد مركزاً للنشاط الإجرامي ومنطقة رئيسية لتهريب الأسلحة النارية».

وفور دخولها تشاد، يتم تهريب الأسلحة من ليبيا وقد تصل إلى السودان وكذلك جمهورية أفريقيا الوسطى. ويبدو أن الطلب على الأسلحة هو الأعلى في وسط الساحل. كما يتضح من حقيقة أن معظم قتلى الصراع الأخير في بلدان المنطقة وقعت في المناطق المتاخمة لبوركينا فاسو، مالي والنيجر.

الجماعات المتطرفة متورطة في المتاجرة بالأسلحة 
وكشف التقرير عن وجود أدلة على أن الجماعات المتطرفة العنيفة تشارك في بعض أنواع عمليات نقل الأسلحة. وذكر بما حدث في العام 2015، حين جرت مصادرة شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة وأموال كبيرة في شمال النيجر.

الأشخاص التسعة الذين جرى القبض عليهم يشتبه في انتمائهم لمجموعة إرهابية بناء على ما كشفته التحقيقات أنهم كانوا يبيعون المخدرات لأفراد في بلد أجنبي.  وكما جرى اكتشاف أن أحد الأعضاء كان يدير مؤسسة خيرية في ليبيا تعاملت مع جمع التبرعات. وجزء من الأموال التي تم جمعها بليبيا من بيع المخدرات وُجّه لشراء المركبات والأسلحة والذخيرة.

وكان من المقرر أن يكون المبلغ المتبقي من الأموال المضبوطة، حوالي 562.500 دولار يستخدم لتمويل الأعمال الإرهابية المستقبلية في النيجر والساحل بشكل عام. وقد تم القبض على جميع الأفراد ووجهت إليهم تهمة الارتباط الإجرامي بمؤسسة إرهابية، حيازة ونقل الأسلحة النارية والذخائر وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

التقرير سلط الضوء على السمات المميزة لعمليات تهريب الأسلحة، والتي غالبا ما تكون وجهتها بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، مشيرا إلى أنه إذا كان جزء من هذه الأسلحة يأتي على متن طائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا فإن القسم الأكبر منها يأتي من القارة الأفريقية نفسها.

وقال رئيس الأبحاث في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة فرانسوا باتويل، خلال عرضه التقرير أمام الصحفيين، إن كميات أخرى من الأسلحة والذخيرة تم تهريبها إلى دول الساحل من ليبيريا وسيراليون اللتين دارت فيهما حتى مطلع القرن الـ21 رحى حروب أهلية طاحنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير

طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26

الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26
دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة

دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة
بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر

بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر
رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب

رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب
رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة

رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة
«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»

«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»
دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان

دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين

في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين
شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس

شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية (صور)

مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية (صور)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تركيب ميزان قياس حمولة الشاحنات في أجدابيا
تركيب ميزان قياس حمولة الشاحنات في أجدابيا
«الأرصاد»: تذبذب في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين
«الأرصاد»: تذبذب في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين
العثور على قذائف «آر بي جي» وذخائر مضادة للطائرات في مكب قمامة ببنغازي
العثور على قذائف «آر بي جي» وذخائر مضادة للطائرات في مكب قمامة ...
بنك التنمية الأفريقي يؤكد دعمه خطط التنويع الاقتصادي وإعادة الإعمار في ليبيا
بنك التنمية الأفريقي يؤكد دعمه خطط التنويع الاقتصادي وإعادة ...
رئاسة أركان الوحدة الوطنية تعلن تفاصيل لقاء الحداد والناظوري مع قائد «أفريكوم»
رئاسة أركان الوحدة الوطنية تعلن تفاصيل لقاء الحداد والناظوري مع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير...
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)...
المزيد
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا (السبت 4 مارس 2023)
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا (السبت 4 مارس ......
حالة الطقس في ليبيا (السبت 4 مارس 2023)
حالة الطقس في ليبيا (السبت 4 مارس 2023)...
كيف انتعش تهريب «الأسلحة الحديثة» من ليبيا إلى دول الساحل؟
كيف انتعش تهريب «الأسلحة الحديثة» من ليبيا إلى دول الساحل؟...
رئاسة أركان الوحدة الوطنية تعلن تفاصيل لقاء الحداد والناظوري مع قائد «أفريكوم»
رئاسة أركان الوحدة الوطنية تعلن تفاصيل لقاء الحداد والناظوري......
بنك التنمية الأفريقي يؤكد دعمه خطط التنويع الاقتصادي وإعادة الإعمار في ليبيا
بنك التنمية الأفريقي يؤكد دعمه خطط التنويع الاقتصادي وإعادة ......
المزيد