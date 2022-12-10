«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

يرى مراقبون أن التركيز على حل الخلافات السياسية بين الفاعلين الليبيين يصرف الأنظار عن متابعة حقيقة توريد السلاح للبلاد، وهو الذي لا يزال يتسرب ويفلت غالبًا من أعين الرقابة، خاصة أن قادة دول وتقارير تحدثت عن أوكرانيا كمصدر آخر لتدفق الأسلحة إلى المنطقة، ما يثير المخاوف من تغذيتها أي نزاع مسلح جديد.

وتراجع الاهتمام الأممي والليبي بتعزيز المسائل ذات الطابع الأمني، من إعادة بعث اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة ودمجها وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وهي قضايا أخذت الكثير من وقت المفاوضات خلال السنوات الأخيرة دون أن تحقق تقدمًا كبيرًا باستثناء الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2020، بعدما توصل طرفا الصراع إلى ما يشبه قناعة بـ«توازن الردع» ما جنَّب ليبيا عودة الحرب، وأمام هشاشة الوضع الأمني وغياب أفق سياسي لتسوية الخلافات بين المتحاربين مثلما فعل اللبنانيون قبل 33 سنة عبر «اتفاق الطائف» الشهير، فإن احتمالات إشعال فتيل معركة عسكرية يبقى كبيرًا ما دامت الأطراف المسؤولة عن طول أمد الأزمة تحظى بمساندة إقليمية ودولية.

سباق تسلح متواصل ومستعر

وتعكس شهادة خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم السنوي الأخير حول الحظر الأممي للسلاح إلى ليبيا هذا الاحتمال، حيث أكدوا أن الصراع الدائر بالبلاد ليس صراعًا ليبيًا – ليبيًا فقط، إنما أيضًا صراع بين أقطاب إقليمية ودولية تسعى كل منها لخدمة مصلحتها الخاصة، ما يؤدي إلى سباق تسلح متواصل ومستعر. ويتأكد أن حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا استمر عدة دول في خرقه بما فيها أعضاء في مجلس الأمن تورطوا في وضح النهار في تسريب ترسانة من الأسلحة والمعدات والمرتزقة واستمر إفلاتهم من العقاب.

في المقابل بقيت تقارير الخبراء الأمميين حبرًا على ورق بعدما أوصوا مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على من انتهكوا حظر التسليح إلى ليبيا، ومنها إجراءات لإلغاء ترخيص الطائرات التي خرقت الحظر ومنعها من التحليق والهبوط، ويعترف هؤلاء أيضًا بأن حظر الأسلحة لن يكون مجديًا ما لم تصاحبه إجراءات عملية وجدية من قبيل فرض عقوبات على من يخرقونه، في المقابل يفسر جزءًا من استمرار تدفق الأسلحة على البلاد أن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة.

«إيريني» تبوح بشيء من أسرارها

وتبوح دوريات عملية إيريني الأوروبية التي أطلقت في 31 مارس 2020، والمعنية بمتابعة الأوضاع في وسط المتوسط وليبيا تحديدًا بجزء من أسرار مهامها، ونرى أخطر ما كشفت «إيريني» وكان خلال أكتوبر الماضي بإعلان قوات إيرلندية مشاركة في العملية ضبط سفينة شحن ضخمة، كانت محملة بنحو 105 مدرعات عسكرية مجهزة برشاشات ثقيلة، وتبين أن السفينة «إم في فيكتوري رورو» التي كانت تحمل علم غينيا الاستوائية، يشتبه في نقلها معدات عسكرية إلى ليبيا منذ فترة طويلة، ويعتقد أن آخر عملية قامت بها السفينة قبل أن يجري ضبطها أنها جرت في مارس الماضي. أما في سبتمبر فقد رفضت تركيا الموافقة في 8 مرات على تفتيش السفن المشبوهة.

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وفي ظل اتهام دول أعضاء دائمة في مجلس الأمن الدولي بارتكاب خروقات على رأسها روسيا وفرنسا، وهي دول تمتلك حق الفيتو إلى جانب تركيا، فقد أثبت المجتمع الدولي عجزه أمام تدفقها على ليبيا.

أيضًا فإن الحرب «الروسية – الأوكرانية» قد تشكل منفذًا جديدًا في مسارات تدفق الأسلحة ووصولها إلى ليبيا عقب الدعم العسكري الكبير من الولايات المتحدة ودول الغرب لنظام كييف، فحسب تقارير دولية عديدة باتت الأنظار تتجه إلى المعدات العسكرية والهجومية التي حصلت عليها أوكرانيا وتقدر بمليارات الدولارات وما قد تمثله على الأمن العالمي.. وحسب مسؤولين أميركيين لشبكة «سي إن إن» الأميركية فإن الأمر سينتهي ببعض الأسلحة التي تستلمها أوكرانيا إلى أماكن غير متوقعة وفي أيدي جيوش وميليشيات أخرى على المدى البعيد.

أسلحة من أوكرانيا إلى بحيرة تشاد

معلومات جاءت على لسان رئيس جمهورية نيجيريا، محمد بخاري، الذي كشف على هامش أعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا، عن تدفق الأسلحة المستخدمة في الحرب الأوكرانية إلى منطقة بحيرة تشاد.

وقال بخاري إن «النزاع المسلح في أوكرانيا والوضع في منطقة الساحل هما المصدران الرئيسيان للأسلحة والمقاتلين الذين يعززون نشاط الإرهابيين في منطقة البحيرة»، كما يعتقد الرئيس بخاري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام نيجيرية أن جزءًا كبيرًا من الأسلحة والذخيرة المستعملة للحرب في ليبيا لا تزال تتدفق إلى منطقة بحيرة تشاد وأجزاء أخرى من الساحل.

ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية وضعت دوائر بحثية أميركية ليبيا كأحد البلدان التي يمكن أن تتأثر بالنزاع، حيث لم تنسحب قوات محسوبة على روسيا من البلاد التي يقابلها مئات المستشارين الأتراك وآلاف المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا في غرب ليبيا، لذلك يشير الباحث فريدريك ويري، بمعهد كارنيجي للأبحاث الأميركية إلى التنسيق الروسي–التركي في ليبيا، الذي يعد من العوامل التي حالت دون اندلاع جولة أخرى من الاقتتال بين الفصائل الليبية في مختلف أنحاء البلاد، لكن موسكو وأنقرة على السواء لهما مصلحة في استخدام المناورات الدبلوماسية لتحقيق أهدافهما الاقتصادية والسياسية في ليبيا.

من جانبها لا تنكر ليبيا ممثلة في المجلس الرئاسي المخاطر المحدقة بها وبجيرانها بسبب مخزونات الأسلحة المتدفقة، وبالنسبة للنائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، الذي انتهز فرصة المؤتمر الإقليمي حول العمليات العابرة للحدود بين ليبيا والساحل بتونس ليتقدم باعتذار باسم الدولة الليبية لكل الدول التي تضررت بعد العام 2011 نتيجة للتدفق غير المحدود للأسلحة والدعم الذي يُقدم للمجموعات الإرهابية من ليبيا، وهو بسبب الانفلات الأمني الذي عانينا منه جميعًا حسب قوله.

وقال الكوني إن هذه الأمور تسببت في شبه انهيار للدولة، مقدمًا اعتذاره للشعب التشادي على ما حصل، خاصة مقتل الرئيس ديبي بفعل هذه الأسلحة التي امتلكتها المعارضة التشادية في ليبيا، مؤكدًا أنه يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم وألا يسمحوا لمجموعة قليلة من الإرهابيين ومهربي البشر بأن يزرعوا عدم الاستقرار في هذه الدول. وأشار إلى أن دول الساحل تحتاج إلى الكثير من المساعدات حتى تستطيع أن تُؤمّن حدودها الشاسعة التي «من شبه المستحيل السيطرة عليها».

