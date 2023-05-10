الداخلية: جولة تفقدية للنقاط الأمنية على الحدود مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس جهاز حرس الحدود العقيد محمد المرحاني، رفقة رئيس القطاع الأمني الحدودي العسة وعدد من ضباط الجهاز جولة تفقدية للنقاط الأمنية الواقعة على الحدود الليبية التونسية.

وأفاد بيان، نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»، بأن الجولة التفقدية شملت المنطقة الواقعة من نقطة عين الناقة ثم إلى الإحيمر والقرادية وأبوالشول ووصولاً إلى مشهد صالح بمنطقة تيجي.

- دراسة دولية تحذر من تغول تجارة التهريب عبر الحدود التونسية الليبية

وخلال السنوات الماضية حذرت تقارير من انتشار تجارة التهريب والسوق الموازية عبر الحدود التونسية الليبية، وهو ما دفع السلطات الأمنية لتكثيف جهود فرض الأمن ومراقبة الشريط الحدودي.

جانب من الجولة التفقدية للنقاط الأمنية على الحدود مع تونس، 10 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من الجولة التفقدية للنقاط الأمنية على الحدود مع تونس، 10 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من الجولة التفقدية للنقاط الأمنية على الحدود مع تونس، 10 مايو 2023 (وزارة الداخلية)