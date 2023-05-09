تشميع 3 مطاعم و5 محال مواد غذائية ومصنع لتحلية مياه الشرب في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أقفل جهاز الحرس البلدي في سرت، ثلاثة مطاعم وخمسة محال تجارية لبيع المواد الغذائية بمحلة الزعفران والحي الصناعي ومصنعًا لتحلية مياه الشرب بالشمع الأحمر، بسبب مخالفات قانونية وصحية.

جاء ذلك خلال حملة تفتيش موسعة نفذتها دوريات جهاز الحرس البلدي في سرت بمحلة الزعفران والحي الصناعي على المحال التجارية والأسواق العامة، رفقة مكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالمدينة.

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وأكد رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت عميد جمعة أمبية في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن الحملة التفتيشية التي نفذتها دوريات الجهاز استهدفت التدقيق على الإجراءات الورقية والنظافة والتحقق من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالاشتراطات الصحية.

أسباب الإقفال

وقال أمبية إن دوريات جهاز الحرس البلدي اضطرت إلى إقفال ثلاثة مطاعم وخمسة محال تجارية لبيع الموادالغذائية «لعدم توفُّر تراخيص مزاولة المهنة والشهادات الصحية وانعدام النظافة العامة».

وأضاف أمبية أنهم أقفلوا كذلك مصنعًا لتحلية مياه الشرب بمنطقة السبعة الزعفران بالشمع الأحمر «لعدم وجود ترخيص وشهادات صحية وبيع المياه بدون أي علامة ما يجعلها مجهولة الهوية والمصدر»، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

المخالفات التي رصدها الحرس البلدي خلال حملة تفتيشية بالحي الصناعي والزعفران في سرت. (الإنترنت)

المخالفات التي رصدها الحرس البلدي خلال حملة تفتيشية بالحي الصناعي والزعفران في سرت. (الإنترنت)