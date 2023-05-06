مخالفات لأربعة مخابز في حملة تفتيش بسرت

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت، العميد جمعة أمبية، اليوم السبت، إن دورية تفتيش من أعضاء الجهاز بدأت حملة تفتيش على المخابز العاملة فعليا في مدينة سرت، مشيرا إلى مخالفة أربعة مخابز بسبب عدم تنفيذ الاتفاق بشأن وزن رغيف الخبز.

40 مخبزا تعمل في سرت

وأوضح أمبية، أن المخابز الأربعة تبيع رغيف الخبز بوزن أقل من 90 جراما، مشيرا إلى أن الاتفاق يكون فوق تسعين جراما، على أن يكون سعر أربعة أرغفة خبز دينارا واحدا.

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ومن المقرر أن تستمر الحملة على سير عمل المخابز من حيث وزن رغيف الخبز والتراخيص والنظافة وطريقة تخزين الدقيق والشهادات الصحية للعاملين بالمخابز، وأشار رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت إلى أن أكثر من 40 مخبزا تعمل وتقدم خدماتها لسكان سرت من واقع 69 مخبزا.