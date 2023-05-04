ضبط كميات موز وبصل فاسدة وقفل 7 محلات في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ضبطت دورية تفتيش تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي سرت، اليوم الخميس، كميات كبيرة من الموز والبصل غير صالحة للاستهلاك البشري، كما أغلقت سبعة محلات تجارية بالشمع الأحمر.

جاء ذلك خلال حملة تفتيش على مزوالي الأنشطة التجارية بمحلة الزعفران في سرت، حيث لاحظت الدورية عدم التزام المحلات المغلقة بالتسعيرة، والنظافة، إضافة إلى عملها دون تراخيص، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها.

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وأوضح رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت، العميد جمعة انبية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الدورية ضبطت أكثر من 65 كيلوغراما من الموز الفاسد، فضلا عن كميات كبيرة من البصل المصري يحتوي طبقة سوداء.

حملة تفتيش للحرس البلدي على المحلات التجارية في سرت، 4 مايو 2023. (الحرس البلدي سرت)

حملة تفتيش للحرس البلدي على المحلات التجارية في سرت، 4 مايو 2023. (الحرس البلدي سرت)

حملة تفتيش للحرس البلدي على المحلات التجارية في سرت، 4 مايو 2023. (الحرس البلدي سرت)

حملة تفتيش للحرس البلدي على المحلات التجارية في سرت، 4 مايو 2023. (الحرس البلدي سرت)

حملة تفتيش للحرس البلدي على المحلات التجارية في سرت، 4 مايو 2023. (الحرس البلدي سرت)

حملة تفتيش للحرس البلدي على المحلات التجارية في سرت، 4 مايو 2023. (الحرس البلدي سرت)

حملة تفتيش للحرس البلدي على المحلات التجارية في سرت، 4 مايو 2023. (الحرس البلدي سرت)