التومي يكلف لجنة طوارئ للتعامل مع آثار الأمطار بالجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

كلف وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدر الدين التومي، لجنة طوارئ لمنطقة الجبل الغربي؛ لحل الإشكاليات والمختنقات الناتجة عن كثافة هطول الأمطار.

وأفاد منشور، نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، بتشكيل لجنة طوارئ برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات وعضوية عمداء البلديات بمنطقة الجبل الغربي ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير عام مركز الاتصال المحلي، من أجل التدخل السريع لحل الإشكاليات والمختنقات الناتجة عن كثاقة هطول الأمطار، ووضع خطة استجابة سريعة والمباشرة الفورية في تنفيذها.

- إعلان حالة الطوارئ في بلدية الأصابعة بسبب غزارة الأمطار

مهام اللجنة

تتولى اللجنة تنفيذ الإصلاحات الطارئة، والعمل على إصلاح الأضرار العاجلة التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتعاون مع جميع الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة لضمان الاستجابة الفعالة للأزمة.

كما تختص اللجنة بالقيام بجولات ميدانية لتحديد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والممتلكات الخاصة، وتقديم التحديثات الدورية للمواطنين حول التقدم في الاستجابة للأزمة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن المجلس البلدي الأصابعة حالة الطوارئ داخل البلدية بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار، مناشدًا الجهات الحكومية التدخل العاجل وإرسال فرق مختصة لدعم البلدية.