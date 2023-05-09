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إعلان حالة الطوارئ في بلدية الأصابعة بسبب غزارة الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 03:41 مساء
إعلان حالة الطوارئ في بلدية الأصابعة بسبب غزارة الأمطار
الأمطار الغزيرة في الأصابعة، الثلاثاء 9 مايو 2023. (بلدية الأصابعة)
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أعلن المجلس البلدي الأصابعة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ داخل البلدية بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار، مناشدًا الجهات الحكومية التدخل العاجل وإرسال فرق مختصة لدعم البلدية.

ودعا المجلس البلدي الأصابعة عبر صفحته على «فيسبوك» كافة الجهات الحكومية إلى إرسال فرق تختص بفتح العبارات والعوائق وشفط المياه، منبهًا إلى أن البلدية تفتقر لأبسط الإمكانات التي من شأنها تخفيف المعاناة على المواطنين.

وقدم المجلس البلدي الأصابعة الشكر لكل الجهات التي تعاونت مع البلدية ولا تزال تبذل الجهود في وضع بعض الحلول، ومنها شركة المياه والصرف الصحي الجبل الغربي ومديرية أمن وجهاز الحرس البلدي وإدارة المرافق وإدارة المشروعات ومن تعاون مع البلدية رغم قلة الإمكانات.

ونوه المجلس البلدي الأصابعة بأنه شكل فرق عمل داخل البلدية لحل المختنقات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة وتقديم التقارير والصور إلى جهات الاختصاص.

الأمطار الغزيرة في الأصابعة، الثلاثاء 9 مايو 2023. (بلدية الأصابعة)
الأمطار الغزيرة في الأصابعة، الثلاثاء 9 مايو 2023. (بلدية الأصابعة)
الأمطار الغزيرة في الأصابعة، الثلاثاء 9 مايو 2023. (بلدية الأصابعة)
الأمطار الغزيرة في الأصابعة، الثلاثاء 9 مايو 2023. (بلدية الأصابعة)
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