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بدعم أممي.. برامج تدريبية لـ60 محامية شابة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 11:35 صباحا
بدعم أممي.. برامج تدريبية لـ60 محامية شابة في بنغازي
برنامج تدريبي لمحاميات شابات في بنغازي، 9 مايو 2023، (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
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أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، تنظيم برامج تدريبية لستين محامية شابة في بنغازي.

يأتي ذلك في إطار جهود «تمكين المحاميات في مجال العدالة وسيادة القانون»، وذلك بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون، والنقابة العامة للمحامين في بنغازي، حسب بيان البرنامج على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أهداف برامج التدريب
تهدف هذه البرامج إلى زيادة الوعي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ومدونة قواعد السلوك المهني للمحامين، وضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى مكافحة العنف ضد المرأة المرتبط بالنزاع.

ويتمثل الهدف العام في تمكين المحاميات من اكتساب المهارات اللازمة للحصول على فرص العمل، وأن يصبحن مدافعات عن المعايير الدولية والمساواة بين الجنسين، والاستجابة إلى الخدمات القضائية والمؤسسات العدلية.

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