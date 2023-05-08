تكليف عبدالناصر الناجح مديرا عاما للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط

قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج تكليف عبدالناصر عمران الناجح مديرا عاما للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة .

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، فقد تقلد الناجح وهو خريج اقتصاد من ألمانيا العديد من المهام في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

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