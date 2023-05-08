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تكليف عبدالناصر الناجح مديرا عاما للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 11:19 صباحا
تكليف عبدالناصر الناجح مديرا عاما للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار
عبدالناصر الناجح المدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار. (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج تكليف عبدالناصر عمران الناجح مديرا عاما للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة .

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، فقد تقلد الناجح وهو خريج اقتصاد من ألمانيا العديد من المهام في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

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عبدالناصر الناجح مستشار سابق
كما عمل مستشارا اقتصاديا للعديد من الجهات العامة من بينها المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، وله خبرات في تنظيم المؤتمرات الدولية.

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