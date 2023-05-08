تكليف عبدالناصر الناجح مديرا عاما للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار

قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج تكليف عبدالناصر عمران الناجح مديرا عاما للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة .
وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، فقد تقلد الناجح وهو خريج اقتصاد من ألمانيا العديد من المهام في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
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عبدالناصر الناجح مستشار سابق
كما عمل مستشارا اقتصاديا للعديد من الجهات العامة من بينها المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، وله خبرات في تنظيم المؤتمرات الدولية.
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