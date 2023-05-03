توصية حكومية باستمرار تنفيذ استراتيجية الاستثمار في الطاقات المتجددة

القاهرة - بوابة الوسط

أوصت لجنة حكومية باستمرار الدولة في دعم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقات المتجددة، مشددة على ضرورة عدم التأخر في هذا المجال لأهميتة في توفير الطاقة، بحسب منصة «حكومتنا».

جاءت تلك التوصية من اللجنة المكلفة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، بحضور من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، ومدير إدارة الرقابة على الشركات بديوان المحاسبة عبد الباسط جبوع، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي رضا القرقاب.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الأول للجنة الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة «خصص لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقات المتجددة»

الاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق الريادة في مجال الطاقات المتجددة

وأضافت ان المجتمعين أكدوا خلال الاجتماع «على ضرورة أهمية استمرار الدولة في دعم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقات، وعدم التأخير في هذا المجال لأهميته في توفير الطاقة والاستثمار فيها».

ودعت اللجنة الحكومية إلى الاستفادة من الخبرات العالمية العاملة في مجال الطاقات المتجددة، وأن تكون ليبيا رائدة في المنطقة والاستفادة من جغرافية البلاد.

الاجتماع الأول للجنة الاستثمار في الطاقات المتجددة، الأربعاء 3 مايو 2022. (حكومتنا)