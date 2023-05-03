مؤسسة الاستثمار تعرض خطتها لتنفيذ عدد من المشروعات داخل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عرضت المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي)، خلال اجتماع مجلس أمنائها الذي عُقد اليوم الأربعاء في طرابلس برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وعضو المجلس محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، خطتها لتنفيذ عدد من المشروعات في داخل البلاد.

وشارك في الاجتماع كل من المدير التنفيذي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة رضا قرقاب، ومدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي بالديوان عبدالباسط جبوع.

خطة المؤسسة للاستثمار في ليبيا

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة علي محمود قدم خلال الاجتماع عرضًا ضوئيًا يوضح خطة المؤسسة لعدد من المشروعات المقترحة للاستثمار في الداخل وأهمها ملف الطاقة المتجددة، معتبرًا بأنه استثمار ناجح وعائداته عالية.

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وأضافت أن عضو مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أكد خلال الاجتماع «أن استكمال عدد من المشروعات المتوقفة منذ عشر سنوات والمنفذة من شركات أجنبية تعتبر أولوية بعد تقييم الأصول والجدوى الاستثمارية».

توجيهات الدبيبة لمؤسسة الاستثمار

من جهته، شدد الدبيبة، على ضرورة تفعيل الاستثمار بالداخل لمشروعات هامة والتنسيق مع مؤسسات الدولة كافة لضمان قانونية الإجراءات، حاثًا المؤسسة على «إشراك مكاتب دولية كبيوت خبرة».

كما أكد الدبيبة على ضرورة الاستمرار في استراتيجية الإفصاح والشفافية والحوكمة التي أطلقتها المؤسسة تحت إشراف مجلس الأمناء، وفق منصة «حكومتنا».

اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة الدبيبة، الأربعاء 3 مايو 2023.(حكومتنا)