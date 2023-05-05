السيطرة على تسريب بخط نقل المياه الرئيسي أجدابيا - سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي
تمكنت فرق التشغيل والصيانة بموقع أجدابيا التابعة لجهاز تنفيد وإدارة مشروع النهر الصناعي، من السيطرة على تسريب بخط المياه الرئيسي أجدابيا - سرت، عقب تعرضه لاعتداء.
وأوضح جهاز النهر الصناعي عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الجمعة، أن التسريب ناتج عن «اعتداء على صمام الهواء في المحطة (171+010) بالقرب من منطقة أم الغرانيق على خط نقل المياه الرئيسي أجدابيا - سرت وذلك لغرض تركيب وصلة غير شرعية من قبل أحد مربي المواشي والإبل».
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وأكد الجهاز أن فرق التشغيل والصيانة بموقع أجدابيا تمكنت من السيطرة على التسريب وسحب المياه المتجمعة من داخل الغرفة.
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