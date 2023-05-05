السيطرة على تسريب بخط نقل المياه الرئيسي أجدابيا - سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تمكنت فرق التشغيل والصيانة بموقع أجدابيا التابعة لجهاز تنفيد وإدارة مشروع النهر الصناعي، من السيطرة على تسريب بخط المياه الرئيسي أجدابيا - سرت، عقب تعرضه لاعتداء.

وأوضح جهاز النهر الصناعي عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الجمعة، أن التسريب ناتج عن «اعتداء على صمام الهواء في المحطة (171+010) بالقرب من منطقة أم الغرانيق على خط نقل المياه الرئيسي أجدابيا - سرت وذلك لغرض تركيب وصلة غير شرعية من قبل أحد مربي المواشي والإبل».

- «النهر الصناعي»: تشغيل بئر مياه بمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة»

وأكد الجهاز أن فرق التشغيل والصيانة بموقع أجدابيا تمكنت من السيطرة على التسريب وسحب المياه المتجمعة من داخل الغرفة.

إبل ترعى قرب موقع الاعتداء على خط النهر الصناعي أجدابيا - سرت. (جهاز النهر الصناعي)

موقع الاعتداء على خط النهر الصناعي أجدابيا - سرت. (جهاز النهر الصناعي)

موقع الاعتداء على خط النهر الصناعي أجدابيا - سرت. (جهاز النهر الصناعي)