«النهر الصناعي»: تشغيل بئر مياه بمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تشغيل بئر مياه جديدة في حقول منظومة الحساونة - سهل الجفارة.

وقال الجهاز إنه جرى إرساء مضخة البئر رقم 455 بالمنظومة أمس الأحد، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويأتي ذلك في إطار إرساء المضخات وفق الخطة المعتمدة لرفع الإنتاجية، حيث وجه الجهاز الشكر إلى جميع العاملين بالمنظومة على جهودهم لتحقيق هذا الهدف.

ارتفاع إنتاج المنظومة

وفي نهاية يناير الماضي، أعلن الجهاز ارتفاع الإنتاج اليومي لمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة» بنحو 200 ألف متر مكعب، ليصل إلى 1.2 مليون متر مكعب، كما تجاوز الإنتاج السنوي 67 مليون متر مكعب بزيادة 22% مقارنة بالعام 2021.

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وأرجع الجهاز الطفرة في الإنتاج إلى استقرار الإمداد المائي بعد صيانة صمامات التحكم بالتدفق في الشويرف، وتنفيذ الجزء الأكبر من خطة استخراج وصيانة وتركيب المضخات الغاطسة بالحقول، مشيرا إلى أن الخطة الموضوعة العام الماضي استهدفت تركيب وإرساء 75 مضخة غاطسة، لكن الفرق الفنية بالجهاز تمكنت من تركيب 82 مضخة بزيادة 10% عن المستهدف.