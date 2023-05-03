شاهد في «وسط الخبر»: بعد 157 عامًا.. هل صحفيو ليبيا بخير؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على واقع الصحفيين في ليبيا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، لاسيما خلال السنوات العشر الأخيرة، وسط تنديد حقوقي بالانتهاكات التي تطال العاملين في مجال الصحافة والإعلام.

ووضعت منظمة «مراسلون بلا حدود»، ليبيا في المرتبة 149 في تصنيف 2022، من بين 180 بلدًا، متراجعة بذلك ستة مراكز في التصنيف العالمي لحرية الصحافة مقارنة بالترتيب 143 في تصنيف 2022. ويتزامن نشر المنظمة الدولية المعنية برصد حرية الصحافة بالعالم والكائن مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة في 3 مايو من كل عام منذ 1993.

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وفتح البرنماج نقاشًا حول ملف حرية الصحفيين مع كل من: الكاتبة الصحفية خديجة العمامي، والكاتبين الصحفيين الصحفي سالم أبو خزام، وأيوب الأوجلي.

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