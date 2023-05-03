منظمات ليبية تطالب بمعاقبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت أربع منظمات ليبيا «بأنه لا مناص من معاقبة الجناة المسؤولين على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين» في ليبيا، رافضة استمرار عمليات «الإفلات من العقاب في هذه الجرائم».

وجاء تذكير «شبكة أصوات للإعلام» و«المنظمة الليبية للإعلام المستقل» و«المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية» و«منظمة جديد للإعلام الرياضي»، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة التي يجري الاحتفال بها يوم 3 مايو كل عام من قبل اليونسكو والمنظمات الشريكة.

وهنأت المنظمات الأربع الزملاء الصحفيين والصحفيات في ليبيا والعالم أجمع بالمناسبة، مثمنة «عاليًا الجهود الجبارة التي يقومون بها من أجل تأدية رسالتهم النبيلة بعزيمة لا تلين، وبعقول واعية بعيدًا عن خطاب الكراهية والتضليل».

- «مراسلون بلا حدود»: ليبيا فقدت 6 مراكز في حرية الصحافة خلال 2023

- الولايات المتحدة تجدد التزامها بتعزيز دور الصحافة الحرة والمستقلة في ليبيا

- في يومها العالمي.. المنفي: الصحافة الحرة مكسب نحتاجه لتعزيز الثقة والمحاسبة

ظروف صعبة يعيشها الصحفيون في ليبيا

وأشارت المنظمات الليبية في بيانها إلى مؤشر «مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة حول العالم» والذي احتلت فيه ليبيا المركز 149 مسجلة تراجع 6 مراكز عن العام الماضي، معتبرة أنه «يؤكد على الظروف الصعبة التي يعيشها الصحفيون في ليبيا».

وأعلنت المنظمات الموقعة على البيان تنديدها ورفضها للمضايقات والممارسات القمعية التي يتعرض لها الصحفيون في ليبيا والعالم أجمع، مطالبة «بمنح الصحفيين والصحفيات المهنيين والمهنيات المزيد من الحرية والحماية والحصانة التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه».