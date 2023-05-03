سقوط نصابي أسطوانات الغاز في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن سبها ضبط شخصين بتهمة النصب على مواطنين في القرضة.

ت شادي ونيجيري متهمان بالنصب في سبها

وقالت المديرية في بيان: إن «وحدة التحرى والقبض بمركز شرطة القرضة تمكنت من ضبط شخصين من العمالة الوافدة، هما المدعوان «ص.ع.م» مواليد 2002 تشادى الجنسية، و«ش.ب» مواليد 1996 من النيجر.

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ونوه البيان إلى «ورود عدة شكاوى من المواطنين ضد التشادي والنيجري لقيامهما بالنصب والاحتيال، عن طريق إغراء المواطنين ببيع أسطوانات غاز الطهى بسعر مغري وعند تسلم المبلغ يلوذان بالفرار».

وألقت وحدة التحرى بمركز شرطة القرضة القبض على المتهمين، واعترفا بما نسب إليهما.