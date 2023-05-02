ضبط أشخاص كانوا موجودين داخل أوكار تستخدم لبيع وترويج المخدرات في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، ضبط أشخاص كانوا موجودين داخل أوكار تستخدم لبيع وترويج المخدرات في مدينة سبها، ذلك خلال حملة أمنية نفذتها عدة جهات أمنية وعسكرية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية داهمت ليلة أمس الإثنين الموافق 1 مايو 2023، رفقة دوريات قسم البحث الجنائي سبها والكتيبة (11) أوكارًا تستخدم لبيع وترويج المخدرات في مدينة سبها، بناء على أمر النائب العام».

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وأوضحت الوزارة أن الحملة الأمنية «أسفرت عن ضبط عدة أشخاص كانوا موجودين داخل هذه الأوكار إلى جانب ضبط مصانع لتصنيع الخمور وكميات من الخمور المعدة للترويج»، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الواقعة.

الحملة الأمنية التي داهمت أوكار بيع الخمور والمخدرات في سبها. (وزارة الداخلية)

الحملة الأمنية التي داهمت أوكار بيع الخمور والمخدرات في سبها. (وزارة الداخلية)

خمور عثر عليها خلال الحملة الأمنية التي داهمت أوكار بيع الخمور والمخدرات في سبها. (وزارة الداخلية)