مجلس بلدية بني وليد الجديد يناقش في اجتماعه الأول مشاريع البنى التحتية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

عقد المجلس البلدي الجديد لبلدية بني وليد، الثلاثاء، اجتماعه الأول برئاسة عميد البلدية عبدالحفيظ الريس ومشاركة أعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب المشرعات والمراقب المالي بالبلدية والذي خُصِّص لمناقشة مشاريع البنى التحتية بالمدينة.

وقال مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد صالح لعطي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المهمة، من بينها تحديد الأولويات في مشاريع البنية التحتية وتحديد الخطط والإجراءات العاجلة للتعامل مع المشكلات المتعلقة بتأخر تنفيذ المشاريع والمختنقات الأخرى.

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وأوضح لعطي، أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على آلية التنسيق بين جميع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات، وتحديد المسؤوليات الفردية وتحديد الجهات المسؤولة عن تقديم التقارير الدورية والتحليلات الفنية والمالية للمشاريع.

وأدى أعضاء المجلس البلدي الجديد ببني وليد، في 28 مارس، القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، وذلك تمهيدًا لمباشرة أعمالهم.

وانتُخب المجلس البلدي الجديد ببني وليد في 26 فبراير الماضي، في عملية ديمقراطية حسمتها قائمة «القافلة»، بعدما سجلت نسبة مشاركة مرتفعة من قبل الناخبين بلغت 68.8%.

الاجتماع الأول للمجلس الجديد لبلدية بني وليد، الثلاثاء 2 مايو 2023. (الإنترنت)

عميد بلدية بني وليد الجديد خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس المنتخب، الثلاثاء 2 مايو 2023. (الإنترنت)