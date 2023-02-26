الدبيبة يهنئ القوائم الفائزة بانتخابات بلديات بني وليد وتينيناي والمردوم

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، أهالي بني وليد على نجاح انتخابات المجالس البلدية بالمنطقة، خاصة القوائم الفائزة في بلديات بني وليد وتينيناي والمردوم، حاثًا إياهم على خدمة أهلهم ومدينتهم.

نتائج انتخابات بلديات بني وليد وتينيناي والمردوم

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في وقت سابق اليوم النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في بني وليد وتينيناي والمردوم والتي أجريت أمس السبت، وسجلت نسبة مشاركة مرتفعة ولافتة من قبل الرجال والنساء في البلديات الثلاثة.

وأظهرت النتائج المبدئية التي أعلنتها اللجنة المركزية، فوز قائمة «القافلة» بانتخابات المجلس البلدي بني وليد، وفوز قائمة «الإصلاح والتعمير» في انتخابات المجلس البلدي تينيناي، وفوز قائمة «السلام» في انتخابات المجلس البلدي المردوم.

- إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في بني وليد وتينيناي والمردوم

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وقال الدبيبة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «أهنئ أهلي ببني وليد على العرس الانتخابي الذي أنجز بنظام وبمشاركة واسعة، والتهنئة لقوائم: القافلة، والإصلاح والتعمير، والسلام، لفوزهم بانتخابات بني وليد وتينيناي والمردوم؛ متمنيًا لهم التوفيق. وأحثهم على خدمة مدينتهم وأهلهم، متقدمًا بالشكر لمجلس بلدية بني وليد على جهوده طوال فترة عمله».

استحداث بلديتي المردوم وتينيناي بمنطقة بني وليد

وبلديات بني وليد وتينيناي والمردوم، كانت في السابق بلدية واحدة، قبل أن يصدر الدبيبة في نوفمبر 2021 القرار رقم (527) بشأن استحداث بلدية المردوم، والقرار رقم (529) بشأن استحداث بلدية تينيناي في منطقة بني وليد وفقًا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

وجاءت هذه القرارات بعد عدة جهود بُذلت سواءً من قبل المجلسين الاجتماعي والبلدي، ومن مؤسسة «إنماء للأعمال والتنمية المستدامة»، ومركز «المتكأ للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية» في بني وليد.