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إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في بني وليد وتينيناي والمردوم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 05:40 مساء
إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في بني وليد وتينيناي والمردوم
المؤتمر الصحفي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإعلان نتائج انتخابات بلديات بني وليد وتينيناي والمردوم، الأحد 26 فبراير 2023. (فيديو)
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أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، النتائج المبدئية للانتخابات في بني وليد وتينيناي، والمردوم، التي أجريت أمس السبت والتي سجلت نسبة مشاركة مرتفعة من قبل الناخبين في البلديات الثلاث، بحسب ما أعلنته اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقرها في العاصمة طرابلس.

النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد
وأظهرت بيانات اللجنة المركزية بشأن النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، أن نسبة المشاركة في بني وليد بلغت 68.8% بإجمالي 11 ألفًا و899 ناخبًا أدلوا بأصواتهم من بينهم 3 آلاف و451 ناخبة، و8 آلاف و448 ناخبًا، من إجمالي عدد الناخبين المسجلين البالغ عددهم 17 ألفًا و304 ناخبين.

وأدلى الناخبون في بني وليد بأصواتهم في 61 محطة اقتراع تابعة لـ25 مركزًا انتخابيًا بالبلدية. وبلغ عدد الأوراق الباطلة والبيضاء 306 ورقات، مقابل 11 ألفًا و593 ورقة صحيحة. وتنافس على انتخابات المجلس البلدي بني وليد 21 قائمة.

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وحصلت قائمة «القافلة» على أكثر عدد من الأصوات بواقع ألف و220 صوتًا بنسبة 10.5% من أصوات الناخبين، تلتها في المركز الثاني قائمة «إحياء بني وليد» التي نالت ألفًا و176 صوتًا بنسبة 10.1% من أصوات الناخبين، بينما حلت قائمة «الساعة» في المركز الثالث بحصولها على ألف و94 صوتًا بنسبة 9.1% من أصوات الناخبين، وجاءت في المركز الرابع قائمة «النماء» التي حصلت على ألف و56 صوتًا بنسبة 9% من أصوات الناخبين.

النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي تينيناي
وفي بلدية تينيناي، فقد سجلت نسبة المشاركة في انتخابات مجلسها البلدي 67.5% من إجمالي الناخبين المسجلين بالبلدية، بواقع 1035 ناخبًا أدلوا بأصواتهم من 1533 ناخبًا مسلجين بسجلات الناخبين في البلدية.

وأدى الناخبون في تينيناي بأصواتهم في 5 محطات اقتراع تابعة لمركزين انتخابيين بالبلدية، وبلغ عدد الأصوات الباطلة والبيضاء 24 ورقة، بينما بلغت عدد الأوراق الصحيحة ألفًا و11 ورقة، وتنافست على مقاعد المجلس البلدي قائمتان.

وأظهرت النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي تينيناي حصول قائمة «الإصلاح والتعمير» على 543 صوتًا بمعدل 53.7% من الأصوات، تلتها قائمة «معا نستطيع» التي حصلت على 468 صوتًا بمعدل 46.3% من الأصوات.

النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي المردوم
وفي بلدية المردوم، سجلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي 72.9% بواقع 903 ناخبين من إجمالي عد المسجلين البالغ ألفًا و239 ناخبًا وناخبة، أدلوا بأصواتهم في 5 محطات اقتراع تابعة لمركزين انتخابيين. وبلغ عدد الأوراق الباطلة والبيضاء 17 ورقة، مقابل 886 ورقة صحيحة.

ومن إجمالي الناخبين، أدلى 69% من الرجال بأصواتهم بواقع 623 ناخبًا، مقابل 31% من النساء اللاتي بلغ عددهن 280 مقترعات.

وأظهرت النتائج المبدئية حصول قائمة «السلام» على الترتيب الأول بعدد أصوات بلغ 470 صوتًا بنسبة 53% من إجمال الأصوات، تلتها قائمة «الزيتونة» التي حصلت على 416 صوتًا بنسبة 47% من إجمالي عدد الأصوات.

إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في بني وليد وتينيناي والمردوم
إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في بني وليد وتينيناي والمردوم
إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في بني وليد وتينيناي والمردوم
إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في بني وليد وتينيناي والمردوم
إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في بني وليد وتينيناي والمردوم
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