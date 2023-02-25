قفل مراكز الاقتراع في انتخابات بني وليد وتينيناي والمردوم.. وإعلان نِسب المشاركة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قفل مراكز الاقتراع في بلديات بني وليد وتينيناي والمردوم، مشيدة بإقبال المواطنين على المشاركة بالانتخابات البلدية.

وقال ناطق باسم اللجنة في إيجاز صحفي، مساء السبت، إن بلدية المردوم شهدت نسبة إقبال مرتفعة مسجلة 72.4% موزعة بواقع 69% من الرجال و31% نساء.

- إعلان عن نسب الإقبال على اللجان الانتخابية في بني وليد والمردوم وتنيناي

فيما شارك 66.2% من الناخبين في انتخاب المجلس البلدية لبني وليد، منهم 71% من الرجال و29% نساء، وسجلت بلدية تينيناي نسبة مشاركة بلغت 66.8% موزعة بواقع 65% من الرجال و35% من النساء، وفق الناطق.