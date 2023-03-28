أعضاء المجلس البلدي الجديد ببنى وليد يؤدون القسم القانوني

القاهرة - بوابة الوسط

أدى أعضاء المجلس البلدي الجديد ببني وليد، اليوم الثلاثاء، القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، وذلك تمهيدا لمباشرة أعمالهم.

وانتخب المجلس البلدي الجديد ببني وليد في 26 فبراير الماضي، في عملية ديمقراطية حسمتها قائمة «القافلة»، بعدما سجلت نسبة مشاركة مرتفعة من قبل الناخبين بلغت 68.8%.

- الدبيبة يهنئ القوائم الفائزة بانتخابات بلديات بني وليد وتينيناي والمردوم

- إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في بني وليد وتينيناي والمردوم

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وكيل الوزارة لشؤون البلديات مطصفى أحمد سالم أكد لأعضاء المجلس البلدي المنتخب أن «العملية الديمقراطية أساس مهم لنجاح العمل البلدي»، فيما أكد أعضاء المجلس البلدي المنتخبين حرصهم الشديد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين داخل البلدية.

وتقدم أعضاء المجلس البلدي بني وليد المنتخبون بالشكر إلى وزير الحكم المحلي ووكيل الوزارة لشؤون البلديات على دورهم فى العملية الإنتخابية التى أجريت بالبلدية، حسب الوزارة.

مراسم القسم القانوني لأعضاء المجلس البلدي بني وليد المنتخبين، الثلاثاء 28 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)

وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم. (وزارة الحكم المحلي)

مراسم القسم القانوني لأعضاء المجلس البلدي بني وليد المنتخبين، الثلاثاء 28 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)