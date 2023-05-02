شاهد في «وسط الخبر»: ما الذي يمكن للسعودية أن تفعله في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، الضوء على زيارة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى الرياض، بحثًا عن دعم لمبادرته المتأرجحة بين الضغوط الدولية والتعفيدات، فهل ستكون ليبيا محطة إضافية من محطات المتغيرات الاستراتيجية الجديدة للرياض، وما حدود المساهمة السعودية في ليبيا.

والتقي باتيلي، في الرياض، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، وبحث معه «بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة»، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وحول دواعي الاهتمام السعودي بليبيا وحدود التأثير، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الباحث في العلاقات الدولية والمختص في الشأن الليبي بشير الجويني، والكاتب الصحفي كامل المرعاش، والناطق باسم مبادرة القوى الوطنية محمد شوبار.

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