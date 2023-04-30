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باتيلي يبحث مع وزير الخارجية السعودي سبل دفع العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 05:23 مساء
باتيلي يبحث مع وزير الخارجية السعودي سبل دفع العملية السياسية في ليبيا
لقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع باتيلي، الأحد 30 أبريل 2023. (وزارة الخارجية السعودية)
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بحث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، سبل دفع العملية السياسية في ليبيا.

واستقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، باتيلي بمقر وزارة الخارجية السعودية في العاصمة الرياض، بحضور مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

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السعودية تدعم الحل الليبي - الليبي
وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أكد لباتيلي خلال اللقاء «دعم المملكة للحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية».

وأضافت «واس» أن اللقاء جرى خلاله «بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة».

وتأتي زيارة باتيلي إلى السعودية في إطار مساعيه لحشد الدعم لخطته الرامية لحلحلة العملية السياسية وتمكين ليبيا من إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

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