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«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة في غرب ليبيا (الأحد 30 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 10:41 صباحا
«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة في غرب ليبيا (الأحد 30 أبريل 2023)
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة من اليوم الأحد 30 أبريل 2023. (أرشيفية)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة في مناطق غرب ليبيا، اليوم الأحد وغدا الإثنين، على مناطق شرق ليبيا. 

راس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، خاصة من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خلال الأيام القادمة.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط علي بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على أغلب المناطق ماعدا سرت - بني وليد وأبونجيم، وتنخفض يوم الثلاثاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة يوم الثلاثاء.
الرياح: شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول غدا إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة على مناطق الجبل الأخضر ودرنة، تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية على الخليج وسهل بنغازي وباقي المناطق ليلة الثلاثاء.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا، وتنخفض يوم الثلاثاء على الخليج وسهل بنغازي.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد على بعض المناطق، خاصة على غات.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية على غدامس والحمادة وباقي المناطق ليلة الثلاثاء.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا وتنخفض يوم الثلاثاء، على غدامس والحمادة.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول غدا إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم غد.

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة في غرب ليبيا (الأحد 30 أبريل 2023)
«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة في غرب ليبيا (الأحد 30 أبريل 2023)
«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة في غرب ليبيا (الأحد 30 أبريل 2023)
«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة في غرب ليبيا (الأحد 30 أبريل 2023)
«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة في غرب ليبيا (الأحد 30 أبريل 2023)
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