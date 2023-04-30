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مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود السودانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 08:13 صباحا
مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود السودانية
رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية اللواء رافع البرغثي. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية من تضاعف عمليات النزوح من السودان باتجاه الحدود الليبية، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث، رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.

ونقلت وكالة «سبتونيك» الروسية عن رئيس الجهاز اللواء رافع البرغثي، القول إن المئات من السودانيين وصلوا إلى الحدود الليبية مع السودان (جنوبي ليبيا)، بشكل فردي، في ظل توقعات بارتفاع الأعداد حال استمرار الأوضاع.

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مخاطر النزوح من السودان
ونبه البرغثي إلى أن «استمرار الوضع في السودان يترتب عليه الكثير من المخاطر، خاصة فيما يتعلق بعمليات النزوح والهجرة باتجاه دول الجوار»، وأشار إلى أن «القوات المسلحة الليبية تسيطر على الحدود مع السودان حتى الآن، بما يجعل الأوضاع تحت السيطرة حتى يومه».

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد نزح نحو 75 ألف شخص إلى الدول المجاورة للسودان، الذي غرق في الفوضى منذ أن انفجر في منتصف أبريل الصراع الدامي على السلطة بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقّب بـ«حميدتي». 

وأوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك.

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