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اللافي يدعو من الزاوية إلى «نبذ الخلافات» لتعزيز الوحدة والاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 08:51 مساء
اللافي يدعو من الزاوية إلى «نبذ الخلافات» لتعزيز الوحدة والاستقرار
لقاء اللافي في الزاوية مع مشايخ وأعيان الزاوية وبني وليد، 29 أبريل 2023. (المجلس الرئاسي)
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بحث عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم السبت، مع حكماء ومشايخ وعميد بلدية الزاوية، ورئيس وأعضاء بالمجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد، ووجهاء قبيلة ورفلة، المشكلات التي تواجه ليبيا عامة ومن بينها ما تواجهه مدينة الزاوية، حيث دعا إلى «نبذ الخلافات» لتعزيز الوحدة والاستقرار.

وتطرق اللقاء الذي عقد بمدينة الزاوية، إلى حالة الانسداد السياسي في البلاد والحلول المقترحة له، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأكد اللافي ضرورة نبذ الخلافات لتعزيز الوحدة والاستقرار، وشدد على دور مشايخ وحكماء قبائل ورفلة على صعيد تعزيز الوحدة والاستقرار في البلاد.

تشديد على احترام سيادة القانون
وأشار البيان إلى تشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة الحوار والتعاون من أجل التغلب على التحديات التي تواجه البلاد، إضافة إلى ضرورة احترام سيادة القانون، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما أكد المشاركون كذلك على دعمهم مشروع المصالحة الوطنية، الذي يقوده المجلس الرئاسي، و«باركوا الخطوات التي قطعها على صعيد جمع الأطراف على كلمة سواء، وتعبيد الطريق نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل»، وفق البيان.

احتجاجات في الزاوية
وشهدت مدينة الزاوية احتجاجات شعبية، الخميس، إثر تداول مقاطع فيديو قال نشطاء إنها لـ«شباب يتعرضون للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات». وظهرت في المقاطع التي تداولتها صفحات نشطاء بالمدينة على نطاق واسع «مشاهد تعذيب وضرب وجلد لعدد من الشباب وتوجيه السباب لهم»، وترددت أنباء حول «مقتل أحد الضحايا على يد معذبيه الذين خطفوا أخاه أيضًا».

وقطع عدد من الشباب الطريق الساحلي في نقطة مروره بالزاوية، وأقدم عدد من المتظاهرين الغاضبين على غلق صمامات مصفاة الزاوية، كما احتشدوا أمام المديرية مطالبين بإقالة مدير الأمن، وطردوا من المكان سيارات مسلحة، وأغلقوا المجلس البلدي والمحكمة في المدينة.

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كما أعلن عدد من شباب الزاوية «العصيان المدني»، ودعوا إلى «إيقاف المجلس البلدي وأعضائه ومحاسبتهم، وإجراء انتخابات بلدية جديدة، وإيقاف مدير أمن الزاوية ومثوله أمام القضاء، وإنهاء ظاهرة السيارات المسلحة والمصفحة بشكل نهائي من المدينة، ونقل المقرات العسكرية خارجها».

الحداد في الزاوية: مطالب الشباب «مشروعة»
وأمس الجمعة، قال رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، إن مطالب الشباب في الزاوية «مشروعة»، مشيرًا إلى ضرورة حماية المدينة من أي خروقات.

وأظهر تسجيل مصور متداول عبر صفحات التواصل الليبية الحداد خلال زيارته إلى مدينة الزاوية، حيث ألقى كلمة مرتجلة وسط جمع من المواطنين، وقال رئيس الأركان إن «رئاسة الأركان لا تتهرب من المسؤولية»، مشيرًا إلى أن «أفراد الجيش قادرون على حماية المواطنين والدفاع عنهم»، وتابع «سنجلس مع الشباب ونطرح حلولاً مرضية.. لا تستعجلوا الأمر».

في هذه الأثناء، توجه أحد المواطنين بالحديث إلى الحداد قائلاً، «أنتم معكم الشرعية.. أنتم الجيش الليبي.. احمونا من المرتزقة».

والجمعة أيضًا، أعلنت المنطقة العسكرية الساحل الغربي انسحاب عناصر «اللواء 52 مشاة» من الزاوية، بعد انتشارهم في المدينة منذ بداية الاحتجاجات. وأشارت إلى صدور الأوامر من رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول محمد الحداد، بانسحاب اللواء وعودته إلى ثكناته، نافية «ما تردد بخصوص إطلاقه النار على المواطنين».

لقاء اللافي في الزاوية مع مشايخ وأعيان الزاوية وبني وليد، 29 أبريل 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء اللافي في الزاوية مع مشايخ وأعيان الزاوية وبني وليد، 29 أبريل 2023. (المجلس الرئاسي)
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