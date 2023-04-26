القبض على شخص ادعى تعرضه لسطو مسلح بالقره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن القره بولي، القبض على شخص ادعى تعرضه لحادثة سطو مسلح من قبل عدة أشخاص وسرقة أكثر من 62 ألف دينار كانت بحوزته، حسب وزارة الداخلية.

تفاصيل الواقعة

قالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها بدأت ببلاغ من أحد المواطنين بدائرة مركز شرطة قصر الأخيار بمديرية أمن القره بوللي مفاده تعرضه لسطو مسلح من قبل خمسة أشخاص مسلحين مجهولين الهوية.

وأضافت الوزارة، أن المشتكي ادعى أن مهاجميه سرقوا منه مبلغا ماليا كان بحوزته قدره 62 ألفا و700 دينار، واعتدوا عليه بالضرب ونقلوه إلى مكان مجهول معصوب العينين وتركوا داخل مركبته 500 دينار وثلاثة هواتف نقالة ولاذوا بالفرار.

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وأكدت الوزارة أنه «وبأخذ أقوال المشتكي حول الواقعة تبين أنه قد أختلق الواقعة وذلك كونه مديونا بمبلغ مالي قدره 54 ألف دينار لأحد تجار السيارات»؛ مبينة أنه جرى «فتح محضر من قبل أعضاء التحقيق بقسم البحث الجنائي القره بوللي، وبالكشف على جسده بعد إفادته بأنه تعرض للضرب تبين بأنه لا توجد أي آثار ضرب أو عنف أو أي خدش» على جسده.

سبب اختلاق الواقعة

وأضافت وزارة الداخلية أنه تبين أيضا أن المركبة التي كانت بحوزته نوع «هونداي سوناتا» بها رساله مفتوحة يمكن تسجيلها بأي مكتب ترخيص، لافتة إلى أن المشتكي «اختلق هذه الواقعة وذلك لعدم مطالبته من قبل التاجر بالمبلغ المالي».

كما أكدت وزارة الداخلية اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهم إلى مركز شرطة قصر الأخيار من حيث الاختصاص.

سيارة المشتكي الذي ادعى تعرضه لسطو مسلح في تاجوراء. (وزارة الداخلية)

أموال كانت بحوزة المشتكي الذي ادعى تعرضه لسطو مسلح في تاجوراء. (وزارة الداخلية)