حكومة باشاغا: الأحد والإثنين عطلة رسمية لمناسبة عيد العمال

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا أن يكون يوما الأحد والإثنين المقبلان عطلة رسمية لمناسبة عيد العمال.

وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 75 لسنة 2023 والصادر عن الحكومة أن الإثنين (الأول من مايو 2023) سيكون عطلة رسمية في جميع الوزارات والهيئات العامة وجميع المؤسسات الحكومية وذلك يوم الإثنين، مع استثناء المرافق الصحية والجهات الأمنية التي تتطب طبيعة عملها ذلك، مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات في الحصول على مقابل عمل هذه الأيام.

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