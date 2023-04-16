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حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 11:07 مساء
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأيام الثلاثة الأولى من شهر شوال (أيام عيد الفطر المبارك) عطلة رسمية، مع إضافة يوم رابع يمنح مباشرة للبعض ويصرف مقابل العمل فيه لآخرين.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الأحد إن القرار أصدره رئيسها عبدالحميد الدبيبة، مشيرة إلى أن اليوم الرابع من شوال (رابع أيام العيد) إجازة لجميع موظفي الجهات العامة عدا المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة، مع حفظ حقهم في الحصول على مقابل عمل عن هذا اليوم طبقًا لأحكام التشريعات النافذة.

- دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر

تحري الهلال يحدد العيد إما الجمعة أو السبت
ومقرر أن يجري استطلاع هلال شهر شوال الخميس المقبل (29 رمضان)، ليكون الجمعة أول أيام العيد أو المتمم لشهر رمضان المبارك.

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