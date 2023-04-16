حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأيام الثلاثة الأولى من شهر شوال (أيام عيد الفطر المبارك) عطلة رسمية، مع إضافة يوم رابع يمنح مباشرة للبعض ويصرف مقابل العمل فيه لآخرين.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الأحد إن القرار أصدره رئيسها عبدالحميد الدبيبة، مشيرة إلى أن اليوم الرابع من شوال (رابع أيام العيد) إجازة لجميع موظفي الجهات العامة عدا المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة، مع حفظ حقهم في الحصول على مقابل عمل عن هذا اليوم طبقًا لأحكام التشريعات النافذة.

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