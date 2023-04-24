«حكومة الوحدة»: استئناف الدراسة الأربعاء بعد انتهاء عطلة العيد

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، استئناف الدراسة في كافة أنحاء البلاد يوم الأربعاء المقبل 26 أبريل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وفق ما جاء في قرار رئيس الوزراء رقم 168 لسنة 2023م.

وفي 16 أبريل الجاري، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن اجازة عيد الفطر المبارك تستمر لمدة أربعة أيام (من اليوم الأول إلى رابع أيام العيد).

- حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر

- الدبيبة: غدا الجمعة متمم لرمضان

وانقسمت كل من الهيئة العامة للأوقاف ودار الإفتاء حول موعد العيد، ففي حين قالت الأولى إن الجمعة هو أول أيام العيد، أعلنت دار الإفتاء في طرابلس أن اليوم السبت هو أول أيام العيد.

ووفقًا لحسابات حكومة الوحدة فإن أول أيام العيد كان السبت الماضي، وبالتالي يكون غدًا الثلاثاء هو رابع أيام العيد، وهو آخر أيام العطلة الرسمية.