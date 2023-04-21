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المنفي يتلقى برقيات تهنئة من رئيسي تونس ومصر وملك الأردن بمناسبة عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 12:03 صباحا
المنفي يتلقى برقيات تهنئة من رئيسي تونس ومصر وملك الأردن بمناسبة عيد الفطر
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (أرشيفية: الإنترنت)
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تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، برقيات تهنئة من رئيسي مصر عبدالفتاح السيسي، وتونس قيس سعيد، وملك الأردن عبدالله الثاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتمنى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في برقيته للمنفي بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن يكون عيد خير ورخاء على الشعبين الشقيقين في مصر وليبيا وعلى الأمتين العربية والإسلامية.

كما تمنى ملك الأردن عبدالله الثاني في برقيته بالمناسبة، للمنفي الصحة والسعادة وللشعب الليبي التقدم والازدهار، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذا العيد على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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قيس سعيد يجدد التزامه بعتزيز العلاقات مع ليبيا
وتقدم الرئيس التونسي قيس سعيد للمنفي بأجمل التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والعافية، وللشعب الليبي الشقيق بالاستقرار والنماء، سائلاً المولى تعالى أن يعيد هذا العيد بالخير والبركات.

كما جدد الرئيس التونسي، التزامه الراسخ بمواصلة العمل سوياً من أجل تعزيز أواصر الأخوة الصادقة والتعاون المثمر والشراكة المتضامنة التي تجمع البلدين، متمنيا التوفيق والسداد للجهود الدؤوبة لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين في ليبيا وتونس.

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