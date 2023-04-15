18 وفاة و80 مصابا في حوادث المرور ببنغازي مارس الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت أرقام رسمية صادرة عن مديرية أمن بنغازي بوفاة 18 شخصا وإصابة 80 آخرين بإصابات بالغة ومتوسطة في مارس الماضي.

125 حادثا مروريا في بنغازي مارس الماضي

وأشارت الإحصائية الصادرة عن قسم مرور بنغازي إلى وقوع الوفيات والجرحي في 66 حادثا مروريا من إجمالي 125 حادثا وقعت في شهر مارس الماضي.

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ونوهت المديرية إلى ضبط 1185 مخالفة مرورية في الشهر نفسه، و15 شخصا دون مستندات، في حين قدرت قيمة السيارات التالفة بنحو 234 ألف دينار.