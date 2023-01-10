مصابون جراء انقلاب شاحنة محملة بالقمح على سيارة في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية تسجيل إصابات جراء انقلاب شاحنة محملة بالقمح على سيارة نورع «تويوتا تندرا» على الطريق الساحلي عند الإشارة الضوئية بالقره بوللي، مؤكدة إسعاف المصابين عن طريق أعضاء الشرطة بقوة دعم مديرية أمن القره بوللي.

وأضافت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن سبب الحادث ناتج عن السرعة وعدم الانتباه، مشيرة إلى أن أعضاء الشرطة عثروا على مبلغ مالي قدره 70 ألف دينار داخل السيارة نوع «تويوتا تندرا».

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وأكدت وزارة الداخلية تسليم المبلغ إلى صاحب السيارة التندرا بعد إسعافه وأخذ أقواله حول الحادث.

موقع حادث سير عند الإشارة الضوئية بالقرة بوللي بين السيارة الخاصة وشاحنة محملة بالقمح. الإثنين 9 يناير 2023. (وزارة الداخلية)