وفاة 4 شباب في حادث مروري مروع بطرابلس |(صور)

القاهرة - بوابة الوسط

توفي أربعة شباب في حادث مروري مروع بطريق المطار في العاصمة طرابلس، حسبما أكدت مديرية أمن المدينة في بيان اليوم السبت.

وقال البيان إن الشباب الأربعة كانوا في مقتبل العمر، ولقوا مصرعهم عند الإشارة الضوئية بطريق المطار نتيجة فقدان السيطرة على عجلة القيادة. وانقلبت السيارة بهم، وفق ضابط التحقيق بقسم مرور أبوسليم «رئيس عرفاء أول» رحيل بركة.

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السرعة المفرطة تؤدي لتكرار الحوادث المرورية

وتكررت الحوادث المرورية في طرابلس خلال الفترات الماضية نتيجة السرعة المفرطة، ولذلك تدعو المديرية السائقين إلى اليقظة والانتباه في السرعة، لكي لا يعرضوا أنفسهم والآخرين إلى الخطر.

آثار انقلاب سيارة قرب الإشارة الضوئية بطريق المطار في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

آثار انقلاب سيارة قرب الإشارة الضوئية بطريق المطار في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

آثار انقلاب سيارة قرب الإشارة الضوئية بطريق المطار في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)